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Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защите» (относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий)», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий законопроект №1197 проголосовали 317 народных депутатов .

Законом отнесены к участникам боевых действий члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, других лиц,  которые находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями.

Законом также распространено действие на правоотношения, возникшие с начала временной оккупации части территории Украины (20 февраля 2014) и предусмотрено, что порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий указанной категории лиц определяются Кабинетом Министров Украины.

 
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