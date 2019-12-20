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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар осуждает попытки президента Российской Федерации Владимира Путина «посягать» на украинские земли. Об этом Боднар заявил, выступая во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

«Мы осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины», - отметил Боднар.

В этой связи заместитель министра добавил, что «ни один нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас». «Более того, давайте обратимся к истории: кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву, так что, давайте говорить о корнях, а не о последствиях», - сказал Боднар.

Как известно, 19 декабря на пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин утверждал, что все Причерноморье и восточные украинские земли якобы никогда не принадлежали Украине и были присоединены к ней при создании Советского союза.

 
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