В Киеве в течение 2019 было совершено 69 умышленных убийств. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в столице Андрей Крищенко пленарном заседании Киевского городского совета, сообщает пресс-служба Киевсовета.

По его словам, столичная полиция приняла более миллиона 300 тыс. вызовов. Правоохранители в течение года совершили более 780 тыс. выездов на место преступления. Это примерно 2300 вызовов в сутки.

«В течение 2019 в столице было совершено 69 умышленных убийств. В прошлом году - 87. Пока не раскрыты лишь 3 убийства. Продолжается тенденция уменьшения количества угонов транспортных средств - в этом году их на 200 меньше. В общем имеем положительную динамику по преступлениям имущественной направленности. Например, если в сутки в 2016 происходило 17 грабежей, то сейчас – 5. За совершение имущественных преступлений задержаны 168 группировок, это почти 500 человек», - отметил он.

Всего, по подсчетам полиции, в столице фиксируется 158 преступлений на 10 тыс. населения. В 2018 году этот показатель составлял 191 противоправных деяний. Уровень раскрытия преступлений больше, чем в прошлом году - более 27%.

«Также полиция значительное внимание уделяет незаконному обороту оружия. С начала года в Киеве было изъято 188 пистолетов, 77 винтовок, 11 автоматов, 42 ручных противотанковых гранатометов, 5 пулеметов, 142 гранаты, 25 тыс. патронов, 26 кг взрывчатки», - Крищенко.

Согласно данным полиции, в Киеве было зарегистрировано 3500 фактов незаконного оборота наркотиков.