Полиция Италии провела масштабную спецоперацию против мафиозного клана «Ндрангета». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как сообщается, в ходе операции были задержаны более 300 человек.

«Более 300 человек задержаны в ходе масштабной спецоперации итальянской полиции против мафиозного клана «Ндрангета» из Калабрии», - говорится в сообщении.

Всего по делу правоохранители изучают роль 416 человек, причастных к незаконным действиям мафиози в южной провинции Вибо Валентия и городе Ломбарди.

Отмечается, что среди задержанных есть политики, адвокаты, бухгалтеры и чиновники.

По словам руководителя прокуратуры Катандзаро Николы Граттера, спецоперация является самой масштабной с начала 90-х годов.