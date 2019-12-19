Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных улиц, сообщает пресс-служба Киевсовета.
В частности переименованы:
1) улица Ивана Шевцова на улицу Василия Макуха в Шевченковском районе;
2) улица Маршала Гречко на улицу Ивана Выговского в Подольском районе;
3) улица Горького на улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе;
4) улица Подвойского на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.
Также депутаты присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе название «Парк защитников Украины».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время