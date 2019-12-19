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Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных улиц, сообщает пресс-служба Киевсовета.

В частности переименованы:

1) улица Ивана Шевцова на улицу Василия Макуха в Шевченковском районе;

2) улица Маршала Гречко на улицу Ивана Выговского в Подольском районе;

3) улица Горького на улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе;

4) улица Подвойского на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.

Также депутаты присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе название «Парк защитников Украины».
ForUm

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