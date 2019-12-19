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Все пять членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и исполняющий обязанности руководителя аппарата НАПК перед увольнением выплатили себе материальную помощь в размере от 100 до 180 тысяч гривен.

Об этом рассказала на брифинге в Киеве и.о. руководителя НАПК Наталия Новак, сообщает Укринформ.

«Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь «на социально-экономические нужды», - отметила она.

Новак также пожаловалась, что в связи с выплатой этой материальной помощи, «средств в бюджете НАПК было недостаточно для того, чтобы можно было до конца года выплатить зарплаты».

При этом на уточнение корреспондента Укринформа, Новак уточнила размер материальной помощи: «Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пятерых членах НАПК и одном исполняющем обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 до 180 тысяч гривень».

Она также отметила, что такие действия предусмотрены законодательно - и «это, скорее, вопрос этики и морали».

Напомним, 20 октября Кабинет Министров временно возложил исполнение обязанностей председателя НАПК на Наталию Новак.
ForUm

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