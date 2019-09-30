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Кабинет Министров принял пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря и легализации игорного бизнеса в Украине.

Соответствующее решение принято 29 сентября, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Так, что касается добычи янтаря, изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и др.

Также одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

Правительство начало работу над инструментами удешевление кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения.   
ForUm

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