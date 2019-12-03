Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом», предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе «вора в законе». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в пояснительной записке, обеспечения политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, устойчивого развития общества, а также для национальной и общественной безопасности Украины.

Организованная преступность и лица, осуществляющие такую ​​организацию и руководство - «воры в законе», формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду. Для него характерны: наличие жесткого кодекса поведения, устойчивых криминальных традиций, а также высокий уровень организованности, иерархичности, закрытости и конспиративности.

Инициированный президентом законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе «вора в законе», создание и участие в преступных сообществах и тому подобное.