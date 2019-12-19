Впервые за 139 лет наблюдений 18 декабря в столице максимальная температура воздуха превысила 15 градусов тепла в декабре, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 18 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +15,2° С, что на 3,7° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. Это максимальное значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве за 139 лет наблюдений.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температура 18 декабря достигла + 8,2° С, что на 2,4° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1937 года. По климатической нормое такое значение соответствует температуре 16 октября.

Ночь на Николая в Киеве оказалась теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 5,8° С, что на 3,0° С выше предыдущего рекордного значения температуры 1904 и 2015.

Напомним, 17 декабря в Киеве был установлен температурный рекорд. После полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4° С, что на 1,7° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.