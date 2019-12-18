Во вторник, 17 декабря, в Киеве был установлен температурный рекорд, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4° С, что на 1,7° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, в Киеве есть большая вероятность превышения максимальнальнои и среднесуточной температуры воздуха в среду.