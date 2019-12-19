Во Львовской области в результате сознательного поджога сгорело помещение редакции районной газеты «Голос Самборщины».

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Редакция районной газеты «Голос Самборщины» выгорела из-за сознательного поджога. Завтра люди не получат свою любимую районку... Только что главный редактор газеты «Голос Самборщины» Мария Пукий сообщила НСЖУ, что помещение редакции выгорело. Именно сейчас пожар заканчивают ликвидировать работники ГосЧС, а в помещении проходят следственные действия Национальной полиции», - написал он в Facebook.

Редакция газеты находится на втором этаже целостного комплекса вместе с типографией.

«По решению районного совета редакция имеет право находиться в своем помещении, будучи и в частном статусе (это норма профильного закона). Но. Типография пошла на приватизацию. Сессия райсовета наложила ограничения, приватизация не должна касаться нежилых помещений, в которых находится редакция. И когда редактор пыталась заключить новый договор на пользование помещениями, оказалось, что весь комплекс - включая редакционные помещения – приватизирован», - отметил Томиленко.

Как уточнила Пукий, из редакции вынесли сейф. Денег в нем не было, но там хранились уставные документы редакции.

Позже Томиленко добавил, что сейф нашли. Злоумышленники его выбросили на улице в кустах. Сейф им сломать не удалось. Документы на месте.