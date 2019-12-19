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19 декабря запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской в ​​связи с праздничными мероприятиями и торжественной церемонией зажжения огней на главной новогодней елке страны. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Так, движение запретят:

с 17:00 до 19:00 - от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской;

с 16:00 до 22:00 - от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры, планируется организовать движение:

троллейбусов маршрута № 6 от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;

троллейбусов маршрутов №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 114 по схеме движения рабочего дня.
ForUm

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