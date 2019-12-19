19 декабря запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской в связи с праздничными мероприятиями и торжественной церемонией зажжения огней на главной новогодней елке страны. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Так, движение запретят:
с 17:00 до 19:00 - от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской;
с 16:00 до 22:00 - от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда.
По информации Департамента транспортной инфраструктуры, планируется организовать движение:
троллейбусов маршрута № 6 от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;
троллейбусов маршрутов №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 114 по схеме движения рабочего дня.
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