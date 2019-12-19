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Ежегодно в Украине от домашнего насилия погибает больше людей, чем во время войны в Донбассе. Такую статистику привел заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, за 9 месяцев текущего года в результате домашнего насилия погибло 777 человек, 305 из которых – дети.

Нижинский подчеркнул, что именно действенная превентивная политика государства должна стать важным инструментом достижения главной цели – уменьшить и свести к нулю толерантность общества к любым проявлениям жестокого обращения с людьми.

В этом контексте он подчеркнул необходимость развития координации работы со стороны всех заинтересованных министерств и ведомств, неправительственных организаций с целью оперативного реагирования на факты насилия и оказания необходимых услуг для пострадавших от насилия.

Среди ближайших шагов Минсоцполитики в этой сфере – запуск национальной «горячей линии» для пострадавших и свидетелей домашнего насилия, введение единого реестра жертв домашнего насилия.
ForUm

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