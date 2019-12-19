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Суд приговорил троих грабителей, которые напали на дом священника Черниговской епархии УПЦ протоиерея Стефана Гавия, к лишению свободы.

Иллюстративное фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт прокуратуры Черниговской области, по принципиальной позиции прокуроров, за совершение инкриминируемых преступлений двое обвиняемых приговорены к 11 годам лишения свободы, третий - к 14 годам.

«Кроме того, ко всем осужденным применена конфискация всего принадлежащего им имущества», - сказано в сообщении прокураторы.

Грабители взломали окно и в ночь на 24 июля 2018 года проникли в дом протоиерея Стефана Гавия.

«Применяя аэрозоль со слезоточивым веществом, связали хозяина дома и его жену, причинили мужчине телесные повреждения и завладели имуществом супругов на общую сумму свыше 20 тысяч гривен.

Продолжая свою преступную деятельность, вышеуказанные лица незаконно завладели автомобилем хозяев», - отмечают в прокуратуре.

Как сообщала пресс-служба Черниговской епархии УПЦ, преступники скрылись с места преступления на машине священника - ВАЗе-2106. Их добычей стало 11 тысяч гривен и серьги матушки.

На момент преступления в доме находится 6-летний внук священника и его супруги. Совершая преступную деятельность, грабители закрыли мальчика в соседней комнате.
ForUm

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