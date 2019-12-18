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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия выступает против экстратерриториальных санкций, которые Соединенные Штаты собираются ввести против «Северного потока-2». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.de.

По ее словам, она не видит другого решения, кроме как вести решительные разговоры относительно санкций.

«Я хотела бы отметить, что сейчас ведутся переговоры по газовому контракту с Украиной. И поэтому Германия не угрожает контрсанкциями, но в отличие от других стран», - заявила она.

С введением санкций против проекта «Северный поток-2» Соединенные Штаты усиливают давление на Германию.

Напомним, 17 декабря Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете, в который вошли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2»

Ранее оборонный бюджет с положениями о санкциях в отношении газопровода утвердила Палата представителей Конгресса США. Далее документ должен подписать президент Дональд Трамп.

 
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