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Злоумышленнику, который травмировал полицейского во Львове, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции.

«Мужчина, совершивший насилие в отношении своей жены, напал на офицера мобильной группы по реагированию на факты совершения домашнего насилия, которая прибыла на вызов», - говорится в сообщении.

18 декабря около полуночи на оперативную линию 102 поступило сообщение о совершении домашнего насилия в квартире одного из домов, расположенного на улице Бортнянского во Львове.

Как установили полицейские, 27-летний житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил насилие в отношении своей жены.

Мужчина вел себя агрессивно, на замечания правоохранителей не реагировал и нанес капитану полиции удар ногой. В дальнейшем медики диагностировали у полицейского перелом голени.

По факту следователи Зализнычного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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