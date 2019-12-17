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Правительство РФ расширило перечень товаров, запрещенных ко ввозу из Украины, а также расширило список граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление российского правительства от 16 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации РФ, сообщает УНИАН.

Согласно документу, в список внесены еще 9 человек, но двое украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят около 570 человек. В частности, в список включены Владимир Босенко, Олег Брындак, Александр Иваницкий, Александр Иванов, Андрей Иванов, Валерий Мигалатьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет и Юрий Шумахер. Кроме того, правительство РФ расширило перечень товаров, ввоз которых из Украины в Россию запрещен.

Под запрет попадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из России в Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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