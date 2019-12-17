По результатам проведенной экспертизы дальнобойщики в Николаеве умерли вследствие большого количества употребленного алкоголя, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что мужчины употребляли пищу и алкоголь в придорожных кафе. Образцы пищи и алкоголя были переданы на экспертизу. Также полиция обратилась в Госпродпотребслужбу для проверки указанных учреждений.

По результатам проведенной судебной медицинской экспертизы тел погибших, в их крови было примерно по 3,5 промилле алкоголя у каждого, это критическая доза. По заключению экспертизы на содержание ядовитых веществ в биоматериалах умерших было установлено, что ни метиловых, ни других суррогатных веществ, не обнаружено.

По факту смерти двух человек, как того требует процедура в подобных случаях, зарегистрировано уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК.

Напомним, 14 декабря около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в Николаеве в микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. А в салоне грузового автомобиля был обнаружен мертвым и второй, 38-летний водитель. Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков, один из них был в тяжелом состоянии, сейчас благодаря быстрым действиям медиков его жизни ничего не угрожает. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.