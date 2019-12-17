также в разделеПроисшествия
В Польше украинец с оружием напал на своего работодателя 27
В полиции сообщили подробности жуткого ДТП с автобусом на Черниговщине 25
На Волыни депутата избили металлическим прутом 14
ООС: Боевики совершили 5 обстрелов, ранен военный 17
На Черниговщине столкнулись грузовик и автобус: 15 пострадавших, 3 человека погибли 26
Известная украинская певица попала в ДТП 49
Под Киевом водитель сбил пешехода и спрятал тело 56
В Ривном к двери предприятия привязали гранату 20
На Тернопольщине произошло ДТП со школьным автобусом, есть жертвы 22
По факту нападения на Ананченко начато уголовное производство 34
Сутки в ООС: 7 обстрелов, ранены 2 военных 10
Нардеп Ананченко заявил, что на него напали двое неизвестных 110
Стало известно имя погибшего на фронте военнослужащего 39
В оккупированном Крыму затонула подводная лодка 51
Двое детей отравились угарным газом во Львовской области 13
В Николаеве при загадочных обстоятельствах найдены мертвыми дальнобойщики 96
В аэропорту Одессы отменили ряд рейсов из-за тумана 19
В Киевской области двое мужчин утонули, провалившись под лед 26

По результатам проведенной экспертизы дальнобойщики в Николаеве умерли вследствие большого количества употребленного алкоголя, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что мужчины употребляли пищу и алкоголь в придорожных кафе. Образцы пищи и алкоголя были переданы на экспертизу. Также полиция обратилась в Госпродпотребслужбу для проверки указанных учреждений.

По результатам проведенной судебной медицинской экспертизы тел погибших, в их крови было примерно по 3,5 промилле алкоголя у каждого, это критическая доза. По заключению экспертизы на содержание ядовитых веществ в биоматериалах умерших было установлено, что ни метиловых, ни других суррогатных веществ, не обнаружено.

По факту смерти двух человек, как того требует процедура в подобных случаях, зарегистрировано уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК.

Напомним, 14 декабря около 20:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что в Николаеве в микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. А в салоне грузового автомобиля был обнаружен мертвым и второй, 38-летний водитель. Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков, один из них был в тяжелом состоянии, сейчас благодаря быстрым действиям медиков его жизни ничего не угрожает. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги