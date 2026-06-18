Повна відмова від алкоголю може нашкодити мозку, - дослідження

Австралійські вчені дійшли несподіваного висновку щодо впливу алкоголю на ризик розвитку деменції. Результати дослідження свідчать, що люди похилого віку, які повністю відмовилися від спиртного, можуть мати вищий ризик розвитку цього захворювання, ніж ті, хто вживає алкоголь у помірних кількостях. Відповідне дослідження опубліковане в науковому журналі Addiction.

Деменція є одним із найпоширеніших нейродегенеративних захворювань серед літніх людей. Вона супроводжується погіршенням пам’яті, втратою соціальних навичок, змінами поведінки, підвищеною дратівливістю та іншими когнітивними порушеннями. Попри значний прогрес медицини, ефективного способу повністю вилікувати деменцію досі не існує.

Науковці з Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї проаналізували дані досліджень, зібраних на шести континентах, щоб оцінити зв'язок між вживанням алкоголю та ризиком розвитку деменції у людей віком понад 60 років.

Під час аналізу вчені виявили, що найвищі показники ризику деменції спостерігалися серед тих, хто повністю утримувався від алкоголю. Водночас люди, які протягом життя вживали спиртні напої в помірних кількостях, демонстрували нижчий ризик розвитку когнітивних порушень.

Автори роботи наголошують, що отримані результати не слід трактувати як рекомендацію починати вживати алкоголь або збільшувати його кількість. Дослідження лише виявило статистичний зв'язок між помірним споживанням алкоголю та ризиком деменції.

На думку вчених, ключовим фактором залишається саме помірність, тоді як надмірне вживання алкоголю давно визнане одним із чинників, що негативно впливають на здоров’я мозку та можуть сприяти розвитку нейродегенеративних захворювань.

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