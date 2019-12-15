В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
В микрорайоне Варваровка возле кафе умер 54-летний дальнобойщик. После осмотра его грузового автомобиля полиция обнаружила мертвым его 38-летнего напарника.
Скорая помощь забрала еще троих дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Все пострадавшие в основном из Винницкой и Черниговской областей.
Полиция установила, что мужчины выпивали алкоголь и ели пищу в придорожном кафе. Образцы пищевых продуктов и спиртных напитков правоохранители направили на экспертизу.
Полиция открыла производство по факту умышленного убийства по ст.115 УК.
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