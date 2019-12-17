Группа священников Александрийского патриархата не согласны с решением Патриарха Александрийского Феодора II признать Православную Церковь Украины, они просят его пересмотреть свое решение.

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Об этом говорится в открытом письме священников Александрийской Церкви, сообщает портал «Православие.ru».

«Мы, православные африканские священники, с большим удивлением и смущением узнали о решении Патриарха Александрийского Феодора признать так называемую «Православную Церковь в Украине» (Православную Церковь Украины – ред.). Это внезапное решение противоположно той позиции, которую ранее занимал наш Патриарх, и оно ставит под угрозу те добрые отношения нашей Церкви с Русской Православной Церковью, которые сложились в последние десятилетия. Кроме того, признание вчерашних украинских раскольников подвергается критике во многих Поместных Церквах и означает разрыв с канонической Украинской Православной Церковью, к которой принадлежит большинство православных украинцев», - говорится в письме.

Священники Александрийской Церкви отметили, что признавая ПЦУ, Патриарх Феодор не спрашивал мнение у священнослужителей.

«Насколько нам известно, столь ответственное решение было принято без того, чтобы спросить мнение африканских священнослужителей, хотя именно африканцы составляют большинство клириков и прихожан Патриархата Александрии.

Мы хотим выразить наше мнение и говорим о том, что несогласны с указанным выше решением. Мы уважаем нашего Патриарха и подчиняемся нашим епископам. Но, как в Церкви Греции многие священники и даже епископы высказали свое несогласие с аналогичным решением о признании украинских раскольников, так и мы полагаем, что у нас есть не меньше прав высказывать свое мнение», - сказано в открытом письме.

Священники подчеркнули, что «мы сожалеем о неожиданном решении Александрийского Патриарха, и мы хотели бы, чтобы оно было пересмотрено».

Под письмом подписались 27 священников из Кении, Танзании, Уганды и Замбии.