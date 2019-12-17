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Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и пассажирского автобуса сообщением «Херсон-Москва».

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

ДТП произошло вечером 16 декабря на автодороге Копти-Глухов-Бачевск в Бахмачском районе. Столкнулись грузовик «Iveco» под управлением гражданина Сербии и встречный рейсовый автобус «Неоплан», за рулем которого находился гражданин Украины.

На место происшествия сразу прибыли группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа. По предварительной информации, водитель автобуса во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Во время столкновения с полуприцепа грузовика вылетел рулоны прессованной бумаги и повредили проезжающий автомобиль Toyota Camry.

Вследствие ДТП водитель автобуса и двое пассажиров погибли на месте, 16 человек госпитализированы в Бахмацкую больницу с травмами различной степени тяжести. В числе травмированных – сменный водитель и пассажиры автобуса, а также водитель грузовика и пассажир «Тойоты».

Полицейские, которые первыми добрались до места трагедии, активно оказывали помощь медикам в госпитализации пострадавших. Кроме того, правоохранители обеспечили временный приют для матери с 8-месячным младенцем – единственным ребенком среди пассажиров потерпевшего автобуса. Об этом полицейские оперативно договорились с жителями ближайшей деревни, которые охотно приняли женщину с ребенком.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц). Максимальное наказание по ней - до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.
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