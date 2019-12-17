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В 2019 году в мире были убиты 49 журналистов, что является самым низким показателем с 2003 года, отмечает в своем ежегодном отчете международная организация «Репортеры без границ».

По сравнению с 2018-м это число сократилось на 44%, передает Радио Свобода.

Они указывают, что существенное отличие от среднегодового показателя в примерно 80 смертей является прежде всего результатом уменьшения числа погибших журналистов в зонах вооруженных конфликтов.

Освещение конфликтов в Сирии, Йемене и Афганистане было вдвое менее угрожающим для жизни журналистов: в этих трех странах 17 убитых журналистов – по сравнению с 34 в 2018 году.

«Такое беспрецедентное падение не должно затмить тот факт, что количество журналистов, погибших в мирных странах, по-прежнему остается таким же, как и в предыдущие годы. Например, в Мексике в 2019 году были убиты 10 журналистов, столько же, как и в прошлом году», - отмечают авторы отчета.

Еще одним тревожным аспектом специалисты называют рост числа задержанных журналистов. Во всем мире 389 журналистов находятся в тюрьме в связи с их работой, это на 12% больше, чем в прошлом году. Почти половина задержанных приходится на три страны: Китай, Египет и Саудовскую Аравию.
ForUm

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