16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения Дия, количество зарегистрированных составляет более 58 тыс. человек, сообщает пресс-служба Приватбанка.

«Каждый, кто отвечает техническим критериям участия в тестировании, получит письмо-приглашение. В процессе рассмотрения заявок и отбора участников основным критерием было соблюдение всех условий - наличие и водительских прав, и техпаспорта, а также возможность пройти идентификацию через BankID в Приват24», - говорится в сообщении.

Отобранные участники тестирования получают индивидуальные письма на электронный адрес со ссылкой для доступа к приложению. После входа в личный кабинет водителя и загрузки документов водители смогут пользоваться Дией непосредственно на дорогах. Верификация документов сотрудниками полиции будет происходить с помощью QR-кода. В случаях, когда полицейские отказываться признавать документы в смартфоне и требовать пластиковые, водителям необходимо обратиться на горячую линию полиции: 0-800-50-02-02.

Период тестирования продлится месяц. В течение этого времени команда разработчиков будет анализировать отзывы, чтобы исправить все недостатки приложения.

Напомним, разработкой приложения Дия занимается Министерство цифровой трансформации в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, крупнейшим украинским банком Приватбанк и международной IT-компанией EPAM.