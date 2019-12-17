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Во вторник, 17 декабря, в центральной части Киева запланировано проведение нескольких массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Организаторы запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта.

Правоохранители рекомендуют по возможности воздержаться от поездок в центр Киева собственным автотранспортом, чтобы избежать осложнений дорожного движения.
ForUm

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