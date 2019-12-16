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Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм хищения средств городского бюджета должностными лицами одного из коммунальных предприятий Киевской горгосадминистрации.

По данным пресс-центра СБУ, чиновники фальсифицировали разработку программного обеспечения на миллионы гривен, выделенных в рамках целевой программы информатизации «Электронная столица».

Победителем тендера на разработку программного обеспечения для информатизации жилищно-коммунального обслуживания в столице стала киевская IТ-компания. «Коммерсанты в 2018 году под видом разработанного по заказу поставили в коммунальное предприятие КГГА уже существующее программное обеспечение. На самом деле оно используется коммунальными предприятиями столицы еще с 2017 года, а разработка дополнительных модулей к нему, согласно условиям договора, была сфальсифицирована», - говорится в сообщении.

Чиновники коммунального предприятия, в сговоре с руководством компании-разработчика, подделали документы о проведенных приемочных испытаний. Чиновники перечислили злоумышленникам более 20 млн гривен за «программное обеспечение», которое, согласно проведенным экспертизам, не соответствует условиям договора.

В рамках открытого уголовного производства директору коммунального предприятия и его заместителю, а также руководителю фирмы-разработчика, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
ForUm

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