также в разделеПолитика
«Диктаторские законы»: Суд закрыл дело против Ефремова, Стояна и Гордиенко 9
Зеленский прибыл с визитом в Азербайджан 14
Медведчук: Децентрализация от Зеленского – это желание подчинить власть на местах президенту 18
ВР заслушает Пристайко по подготовке к следующему «нормандскому саммиту» 14
Украина против привлечения боевиков к нормандскому формату 25
Медведчук: Встречи межпарламентского объединения Украина-Россия-Германия-Франция состоятся в январе и феврале 13
Медведчук поздравил украинскую сборную по боевому самбо с победой на чемпионате мира 22
Рада рассмотрит законопроект о рынке земли на этой неделе 11
Саливон: Разумков превращается в политического хама а-ля Парубий 116
В Кремле хотят «очень внимательно изучить» изменения в Конституцию Украины 15
Жена Порошенко из-за давления ОП уходит из Украинского культурного фонда 43
Арахамия: Правоохранители предупредили о возможных нападениях «слуг народа» 41
Украина просит США назначить человека на место Волкера 45
С начала декабря на Донбассе ликвидировали 22 боевиков 20
Зеленский предлагает изменить Конституцию в части децентрализации 75
Калиниченко: Колонку Зеленского для «Нового времени» Сороса написали на основе идей Медведчука 36
Пристайко: США согласовали нового посла Украины 24
В «Слуге народа» прокомменировали нападение на Ананченко 33

В Украине готовятся узаконить двойное гражданство, своего рода «программу иммиграции», нацеленную на наполнение страны людьми.

Об этом в интервью »Европейской правде» заявил руководитель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.

По его словам, первый шаг к этому уже сделан - президентский законопроект №2590 подан на рассмотрение в Верховную Раду.

«Этот документ, вероятно, еще предстоит обсудить в парламенте, он может быть изменен. Не исключено, что будут и дополнительные проекты по этому вопросу. Но вектор изменений установлен президентом», - отметил он.

Украине необходимо «наполнение людьми для развития нашей страны», говорит Соколюк.

«Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно. Конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, есть ли у них также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из другого гражданства для получения украинского паспорта», - отметил он.

В то же время будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор, добавил чиновник.

«Двойное гражданство - это в некотором роде программа иммиграции в Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. Поэтому должны предложить определенным категориям мигрантов: «Приезжайте в Украину»... Но лозунга «Приезжайте!» – недостаточно. Нужна экономическая программа, которая бы поощряла это сделать», - подчеркнул руководитель ГМС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги