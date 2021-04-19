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Контрразведка СБУ разоблачила трех чиновников органов исполнительной власти в Ивано-Франковской области на двойном гражданстве.

Должности госслужащих предусматривали допуск к информации с ограниченным доступом, в том числе в оборонной сфере, сообщило облуправление СБУ.

В частности, выявлен паспорт гражданина одной из европейских стран у заместителя директора департамента облгосадминистрации.

Иностранное гражданство имел и чиновник Главного управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области. Его должностные обязанности предусматривали доступ к служебной информации в оборонной сфере.

С паспортом гражданки соседней страны ЕС оказалась чиновница, работа которой была связана с использованием данных информационных систем и электронных реестров регионального управления Пенсионного фонда.

По материалам СБУ, уличенных бипатридов уволили с занимаемых должностей.

После обжалования соответствующего решения двумя чиновниками, Верховный суд Украины подтвердил законность их увольнения с госслужбы.

Третья нарушительница не обжаловала свое увольнение в судебных инстанциях. Продолжаются мероприятия по изучению обстоятельств пребывания этой категории лиц за рубежом.  
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