Контрразведка СБУ разоблачила трех чиновников органов исполнительной власти в Ивано-Франковской области на двойном гражданстве.
Должности госслужащих предусматривали допуск к информации с ограниченным доступом, в том числе в оборонной сфере, сообщило облуправление СБУ.
В частности, выявлен паспорт гражданина одной из европейских стран у заместителя директора департамента облгосадминистрации.
Иностранное гражданство имел и чиновник Главного управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области. Его должностные обязанности предусматривали доступ к служебной информации в оборонной сфере.
С паспортом гражданки соседней страны ЕС оказалась чиновница, работа которой была связана с использованием данных информационных систем и электронных реестров регионального управления Пенсионного фонда.
По материалам СБУ, уличенных бипатридов уволили с занимаемых должностей.
После обжалования соответствующего решения двумя чиновниками, Верховный суд Украины подтвердил законность их увольнения с госслужбы.
Третья нарушительница не обжаловала свое увольнение в судебных инстанциях. Продолжаются мероприятия по изучению обстоятельств пребывания этой категории лиц за рубежом.
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