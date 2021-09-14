Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что введение двойного гражданства в Украине усилит государство. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

«Я вам скажу личное мнение. Двойное гражданство - это признак цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство - это норма... Моя позиция в том, что двойное гражданство, конечно, должно быть. Это усилит нас», - сказал премьер-министр.

В то же время он подчеркнул, что недопустимым является двойное гражданство с государством-агрессором Российской Федерацией, и соответствующее положение включено в законопроект о двойном гражданстве.

Шмыгаль отметил, что за рубежом проживают миллионы людей украинского происхождения, и многие из них хотели бы иметь украинский паспорт. «Почему нет? Почему не может гражданин Канады иметь гражданство Украины, если это прозрачно и законно? Это нормально. Это люди, которые смогут поддерживать страну, участвовать в общественной жизни, привлекать инвестиции, возможно, возвращаться в Украину. То есть, это те вещи, которые добавляют большой плюс», - убежден премьер-министр.

Он напомнил, что в Верховной Раде находится несколько законодательных инициатив относительно двойного гражданства, которые сейчас прорабатываются в комитетах. Шмыгаль выразил надежду, что парламент их рассмотрит.