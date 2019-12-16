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Проект изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти необходимо проанализировать на предмет соответствия минским договоренностям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договоренностям и «формуле Штайнмайера», - заявил представитель Кремля.

Отвечая на просьбу прокомментировать отсутствие в этом законопроекте упоминаний об особом статусе Донбасса, Песков подчеркнул, что «здесь нет ничего, что может дискутироваться - есть минские договоренности, и в Париже стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям». «В свою очередь, в минском комплексе мер вся последовательность действий изложена достаточно доступным языком», - добавил он.

16 декабря на сайте Верховной Рады был опубликован текст внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Этот документ не содержит пункта об особом статусе Донбасса, предусмотренного минскими соглашениями.

Согласно пояснительной записке, законопроект «разработан в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления». Им предлагается трехуровневая система местного самоуправления. Главным нововведением реформы является ликвидация местных и областных государственных администраций и введение института префекта, который будет выполнять функцию административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления.

Реформа местного самоуправления началась в Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца, так как Верховная Рада должна была внести соответствующие изменения в Конституцию.
ForUm

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