также в разделеОбщество
Украина отдала Баку азербайджанского активиста Исаева 10
Стартовал второй этап пробной переписи населения Украины 17
На польской границе обнаружили самую крупную за год контрабанду янтаря 20
С 2020 года Facebook запустит в Украине программу противодействия дезинформации 19
Российские войска провели воздушный «бой» за Крым 27
В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности 50
Погода на выходных в Украине: туманы и дожди 14
В Украину не пустили российскую журналистку НТВ 37
Минветеранов готово оказать правовую помощь фигурантам дела Шеремета 19
Спасатели сообщили о завершении работ после пожара в Одессе 19
Красный Крест отправил в ОРДЛО почти 8 тонн помощи 24
Дело Шеремета: суд арестовал Антоненко 62
13 декабря. Картина дня 30
В СБУ объяснили, как российские пропагандисты попали в Украину 83
Контрабандисты пытались отправить в РФ детали к самолетам 28
Подозреваемая по делу об убийстве Шеремета говорит, что даже не знала, кто это 46
Суд отказал в отводе судьи Вовка по делу Кузьменко 34
Тяжба вокруг одесского глубоководного выпуска: дело «пошло на новый виток» 41

Представитель так называемой «ДНР» Руслан Якубов заявил о готовности к разведению сил на согласованных новых участках в случае выполнения Киевом всех условий по подготовке и контролю процесса.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Со своей стороны, мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, когда стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению, полной взаимности, зеркальности и соблюдению всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны», — заявил он.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги