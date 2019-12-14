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Украина призвала США принять санкции против компаний, которые прокладывают газопровод из России в Германию Северный поток 2.

«Речь здесь идет не об Украине, а о чем-то большем. Речь идет о стратегическом равновесии в Европе. Речь идет об энергобезопасности в Европе», — заявил вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба, передает DW.

 

Ранее палата представителей Конгресса США согласовала санкции против фирм и отдельных лиц, которые участвуют в реализации проекта Северный поток 2.
ForUm

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