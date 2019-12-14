также в разделеМир
США отложили введение новых пошлин против Китая 7
В Лондоне прошли протесты из-за победы Джонсона 20
Импичмент Трампа: в Палате представителей США утвердили статьи обвинения 39
Партия Джонсона победила на выборах 45
В РФ загорелся авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» 76
Эрдоган рассказал, как восхищается Путиным и Трампом 24
Журнал Time объявил Грету Тунберг человеком года 21
Гренландия начала таять в семь раз быстрее, чем в 90-е 30
РФ предложила США продлить договор о сокращении ядерных арсеналов 17
США проведут в Европе крупнейшие со времен «холодной войны» военные учения 35
Минюст США: Россия подкупила президента ФИФА для проведения ЧМ-2018 30
В РФ снова задержали шамана, шедшего «изгонять Путина» 57
Дело об импичменте: Трампу выдвинули обвинения по двум статьям 36
Турция, Албания и Косово будут бойкотировать вручение Нобелевских премий 45
Скончалась солистка Roxette Мари Фредрикссон 69
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой 40
Умер бывший мэр Москвы Лужков 86
В Чехии в результате стрельбы в больнице погибли 6 человек 38

Власти Северной Кореи (КНДР) заявили об успешном испытании, проведенном на западном ракетном полигоне Сохэ. Об этом сообщает северокорейское государственное агентство ЦТАК.

В сообщении, размещенном ЦТАК, говорится о том, что Пхеньян вечером 13 декабря провел успешные испытания на полигоне Сохэ в рамках укрепления стратегического ядерного сдерживания страны.

Однако в агентстве не уточнили, что именно испытывали северокорейские военные на ракетном полигоне Сохэ.

Напомним, 7 декабря на северокорейском полигоне Сохэ состоялось еще одно успешное испытание. Тогда в Пхеньяне заявили, что совершили успешное «очень значительное» испытание на ракетном полигоне, результаты которого в ближайшее время повлияют на очередную смену стратегического статуса КНДР.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги