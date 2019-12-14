Власти Северной Кореи (КНДР) заявили об успешном испытании, проведенном на западном ракетном полигоне Сохэ. Об этом сообщает северокорейское государственное агентство ЦТАК.

В сообщении, размещенном ЦТАК, говорится о том, что Пхеньян вечером 13 декабря провел успешные испытания на полигоне Сохэ в рамках укрепления стратегического ядерного сдерживания страны.

Однако в агентстве не уточнили, что именно испытывали северокорейские военные на ракетном полигоне Сохэ.

Напомним, 7 декабря на северокорейском полигоне Сохэ состоялось еще одно успешное испытание. Тогда в Пхеньяне заявили, что совершили успешное «очень значительное» испытание на ракетном полигоне, результаты которого в ближайшее время повлияют на очередную смену стратегического статуса КНДР.