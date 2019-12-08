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Северная Корея заявила в воскресенье, 8 декабря, что провела очень важное испытание на своем космодроме Sohae, что окажет ключевое влияние на стратегическое положение страны, передает ЦТАК.

Отмечается, что испытания прошли днем 7 декабря, их результат был доложен в Центральный комитет правящей Рабочей партии КНДР.

«Результаты теста окажут «важное влияние на изменение стратегической позиции КНДР в ближайшем будущем», - говорится в сообщении.

О каких испытаниях идет речь, не сказано. 
ForUm

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