Северная Корея заявила в воскресенье, 8 декабря, что провела очень важное испытание на своем космодроме Sohae, что окажет ключевое влияние на стратегическое положение страны, передает ЦТАК.

Отмечается, что испытания прошли днем 7 декабря, их результат был доложен в Центральный комитет правящей Рабочей партии КНДР.

«Результаты теста окажут «важное влияние на изменение стратегической позиции КНДР в ближайшем будущем», - говорится в сообщении.

О каких испытаниях идет речь, не сказано.