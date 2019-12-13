Журналистка российского пропагандистского телеканала «Звезда» Диана Сирази прибыла в Киев как частное лицо.

«Это журналистка начинающая, поэтому в поле зрения Службы безопасности Украины она не попадала». Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе СБУ.

В этом контексте в пресс-службе заметили, что «это их обычная технология: они берут новичков, которые только что устроились на работу, или стажеров. Они приезжают в Украину как частные лица».

В СБУ заверили, что «оперативно отреагируют» на этот факт в случае, если пропагандистами будут совершены противоправные действия.

Напомим, 12 декабря съемочная группа российского пропагандистского телеканала Минобороны РФ «Звезда» приехала в Киев.