Съемочная группа российского пропагандистского телеканала Минобороны РФ «Звезда» приехала в Киев.

Журналисты оказалась одними из первых представителей СМИ РФ, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря, сообщает УНИАН.

Негласный запрет на въезд для российских репортеров на Украину действовал с 2014 года. «Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом», - рассказала корреспондент «Звезды» Диана Сирази.

Взаимный запрет на авиасообщение между Россией и Украиной по-прежнему в силе. Он действует с октября 2015 года, поэтому пропагандисты летели через Минск. Как утверждают пропагандисты, у них на украинской таможне не спрашивали о цели визита в Киев.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после «нормандского саммита» пригласил российских пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать на Донбасс.