также в разделеОбщество
ВНО по математике станет в Украине обязательным 18
На Виннитчине из трудового рабства освободили 7 человек 17
ВР создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк 14
В Энергоатоме провели обыски 21
Загородний: СБУ провела обыск в офисе Медведчука, чтобы убрать незаконную аппаратуру для прослушивания 31
Российский телеканал снял с эфира сериал «Слуга народа» 20
Сотрудник Нацбанка пожаловался в полицию на сообщения с угрозами 16
За драку с Богданцом задержали двух «свободовцев» 43
Эксперт: «Укрбуд» это, прежде всего, вызов для государства 31
Карпюк и Балух будут работать в офисе омбудсмена 10
Крымская депутат получила 14 лет тюрьмы за госизмену 25
Названы самые популярные запросы украинцев в Google в 2019 году 18
11 декабря. Картина дня 38
Зеленский сократил численность сотрудников ГУД 30
Милованов опубликовал информацию о своей зарплате 20
Фигуранта дела Грымчака отпустили под домашний арест 17
Суд арестовал подростков, до смерти избивших волонтера в Бахмуте 31
СБУ разоблачила полицейских чиновников на «крышевании» борделей 34

Съемочная группа российского пропагандистского телеканала Минобороны РФ «Звезда» приехала в Киев.

Журналисты оказалась одними из первых представителей СМИ РФ, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря, сообщает УНИАН.

Негласный запрет на въезд для российских репортеров на Украину действовал с 2014 года. «Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом», - рассказала корреспондент «Звезды» Диана Сирази.

Взаимный запрет на авиасообщение между Россией и Украиной по-прежнему в силе. Он действует с октября 2015 года, поэтому пропагандисты летели через Минск. Как утверждают пропагандисты, у них на украинской таможне не спрашивали о цели визита в Киев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после «нормандского саммита» пригласил российских пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать на Донбасс.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2726 грн.
33
Теги