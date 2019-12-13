На время проведения расследования относительно высказываний начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексея Ноздрачева его отстранили от исполнения служебных обязанностей, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины поручил Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины провести служебное расследование относительно высказываний политического характера начальником Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковником Алексеем Ноздрачевым 12 января, во время круглого стола в Национальном информационном агентстве «Укринформ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения служебного расследования начальник Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, 12 декабря начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев заявил, что украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «Л/ДНР», но ветераны не готовы к такому.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ заявили, что мнение Ноздрачева не является позицией Генштаба.

Позже Ноздрачев попросил прощения за свои слова.