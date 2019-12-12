Украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «Л/ДНР», но ветераны не готовы к такому. Об этом на круглом столе на тему «Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем» заявил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, сообщает Inforesist.

Отвечая на вопрос журналиста о том, существует ли площадка для решения вопросов коммуникации с оккупированными территориями и ветеранами, полковник отметил о готовности украинской армии к реинтеграции с российской армией.

По его словам, в СНБО уже создана группа по национально-патриотическому воспитанию.

«Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам», — заявил он.

Полковник добавил, что «мы сможем удачно реинтегрировать Донецкую и Луганскую области, если сильное украинское общество займется реинтеграцией остальной части общества».

«Одна часть общества менее интегрирована, другая больше. Вот на этом сколе идет радикализм. Поэтому нам надо с вами по этому направлению тоже работать», — добавил он.

Ноздрачев отметил, что про украинский радикализм говорят на Западе, но не в Украине. Полковник привел в пример позицию США по полку Нацгвардии «Азов».

Позже Ноздрачев на своей странице в Facebook написал, что его слова о готовности украинских военных к реинтеграции с российскими военными и боевиками» были вырваны из контекста и «перекручены».

По словам Ноздрачева, он пытался донести свои идеи в вопросах информационной безопасности и отдельных аспектов реинтеграции временно оккупированных территорий.

Чиновник ВСУ отметил, что Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и добровольческие подразделения в 2014 году создали условия для переформирования страны и построения национальной идеи; информационная среда является районом операции РФ против Украины и только консолидация усилий гражданского общества и военных сможет эффективно противостоять этой агрессии, а национальная устойчивость в первую очередь зависит от сплоченности общества.

«К сожалению, идеи национальной сплоченности ради победы не получили распространения, а вырванные из контекста слова были «перекручены» и получили незаслуженное внимание, что еще раз подтверждает мои убеждения относительно большого объема работы, который мы должны выполнить для развития устойчивого украинского общества», — написал он.

В то де время в Генеральном штабе ВСУ заявили, что мнение Ноздрачева не является позицией Генштаба. «Оценочные субъективные суждения, в том числе политического характера, высказанные сегодня, 12 декабря, полковником Алексеем Ноздрачев во время круглого стола в Национальном информационном агентстве «Укринформ» - не являются позицией Генерального штаба и Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Н»ачальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения», – подчеркнули в Генштабе.

Также сообщается, что по данному факту начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначено служебное расследование, о результатах которого будет проинформировано дополнительно.