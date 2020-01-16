Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковника Алексея Ноздрачева, который ранее выступил со скандальным заявлением о возможности реинтеграции с боевиками и военными РФ на Донбассе, понизили в должности, сообщает Военная служба правопорядка ВСУ.

«Военной службой правопорядка в Вооруженных силах Украины завершено служебное расследование относительно обнародования начальником Управления гражданско-военного сотрудничества ВС Украины полковником Алексеем Ноздрачевым заявлений, выходящих за пределы его служебных обязанностей. В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия события также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины», – говорится в сообщении.

В ВСП подчеркнули, что в ходе расследования установлено, что постороннего влияния на полковника Ноздрачева не было. «В то же время, офицер грубо нарушил требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность военных должностных лиц.

По результатам служебного расследования полковник Алексей Ноздрачев привлечен к дисциплинарной ответственности - понижение в должности», – подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что дальнейшее прохождение службы Ноздрачевым не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины.

Напомним, 12 декабря 2019 года начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев заявил, что украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «Л/ДНР», но ветераны не готовы к такому.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ заявили, что мнение Ноздрачева не является позицией Генштаба.

Позже Ноздрачев попросил прощения за свои слова.

На время проведения расследования Ноздрачева отстранили от исполнения служебных обязанностей