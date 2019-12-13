В МИД РФ не исключили, что новый саммит глав государств «нормандского формата» через 4 месяца может не состояться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщает УНИАН.



«Через четыре месяца лидеры согласились встретиться опять. Встретятся они или нет - это уже второй вопрос. Потому что у нас уже были случаи, когда вроде бы намечались даты, но они успешно были пройдены, без встреч. Поэтому посмотрим, как все пойдет, ситуация действительно достаточно непредсказуемая», - сказал Руденко.

Он подчеркнул, что для России важно оставить «все как есть» в порядке выполнения Минских соглашений. При этом Руденко сообщил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря будут согласовываться три участка разведения сил по линии соприкосновения на Донбассе.

«Эти участки тоже пока не согласованы, даже названия этих мест пока неизвестны. Это все будет делаться на заседании Контактной группы, которое у нас состоится 18 декабря», - сказал Руденко. По его словам, в РФ удивлены, что Украина отказалась разводить силы и средства по всей линии соприкосновения.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров »нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.