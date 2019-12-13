также в разделеПолитика
СМИ: В Париже Путин привел в комнату с Зеленским, Меркель и Макроном вооруженного охранника 13
Журналист: Нет никаких «новых лиц», «зеленые» действуют теми же методами, что и Порошенко 22
В Кремле советуют Зеленскому пожимать руку Путину и не упоминать Крым 19
Зеленский назвал ошибкой снятие с эфира в РФ сериала «Слуга народа» 34
Пристайко: Украина готова к серьезным компромиссам для обмена удерживаемыми лицами 28
Песецкий: Обыски в офисе Медведчука – это акция по устрашению оппозиции 15
Авторитетное СМИ Италии: Почти 74% жителей Донбасса хотят видеть во власти Медведчука 20
Французский политик: Как примирились Германия и Франция, так и страны Восточной Европы должны помириться с РФ 18
Медведчук: Изменения в Минские соглашения могут вноситься только по согласованию со всеми сторонами, которые их подписали 24
Зеленский опроверг информацию об интервью российскому телеканалу 16
Зеленский о деле против Порошенко за «Минск»: Я бы не подписал такие условия 28
Верховный суд Великобритании перенес решение по «долгу Януковича» 56
ТОП-100 самых влиятельных людей Украины в 2019 году 47
Трамп упрекнул ЕС из-за недостаточной помощи Украине 27
Зеленский предложил Раде упростить получение украинского гражданства 51
СМИ: Вашингтон согласовал назначение Ельченко послом Украины в США 21
Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО 19
Зеленский: Мы можем договариваться с РФ, но это будет нескоро 42

В МИД РФ не исключили, что новый саммит глав государств «нормандского формата» через 4 месяца может не состояться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщает УНИАН.

«Через четыре месяца лидеры согласились встретиться опять. Встретятся они или нет - это уже второй вопрос. Потому что у нас уже были случаи, когда вроде бы намечались даты, но они успешно были пройдены, без встреч. Поэтому посмотрим, как все пойдет, ситуация действительно достаточно непредсказуемая», - сказал Руденко.

Он подчеркнул, что для России важно оставить «все как есть» в порядке выполнения Минских соглашений. При этом Руденко сообщил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря будут согласовываться три участка разведения сил по линии соприкосновения на Донбассе.

«Эти участки тоже пока не согласованы, даже названия этих мест пока неизвестны. Это все будет делаться на заседании Контактной группы, которое у нас состоится 18 декабря», - сказал Руденко. По его словам, в РФ удивлены, что Украина отказалась разводить силы и средства по всей линии соприкосновения.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров »нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги