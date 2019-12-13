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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал открытие Государственным бюро расследований дела по факту возможного совершения государственной измены экс-президентом Украины Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений.

Свое мнение он высказал во время ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1», сообщает УНИАН.

«Очень сложно комментировать...Я не имею влияния на ГБР и на любой другой правоохранительный орган, но мы встречаемся раз в неделю с правоохранительными органами и выясняем, что у нас происходит в стране и какова криминогенная ситуация. Я думаю, что за Петром Порошенко очень много разных грехов, связанных и с ним, и с его окружением. Мне сложно комментировать по поводу этого дела, но, скажу вам откровенно, что я бы никогда не подписал такой договор и такие условия», – заявил он. «Но я лично не знаю, я там не был, при каких условиях подписывался именно такой вариант «Минска». Очень сложно что-то сказать, но мне кажется, что там было не просто. Мне кажется, что в этой ситуации никогда не говори никогда», – добавил глава государства.

Напомним, 10 декабря Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены экс-президентом Украины, действующим народным депутатом Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений.


 
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