Президент Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время Украины второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Лидеры продолжили обсуждение актуальных вопросов повестки дня Украина-ЕС.

Глава государства сообщил руководительнице Европейской комиссии об итогах саммита в «нормандском формате», который состоялся 9 декабря в Париже, и подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей.

Урсула фон дер Ляен приветствовала усилия украинской стороны, приложенные с целью возобновления переговоров в «нормандской формате», и достижения весомых результатов встречи.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с РФ. Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате.

В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе расширенного финансирования президент Украины и президент Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро.

Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

Напомним, в конце октября министр финансов Украины Оксана Маркаров заявила, что Украина выполнила 11 из 12 условий для получения от Европейского Союза второго транша макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро.