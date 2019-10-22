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Украина выполнила 11 из 12 условий для получения от Европейского Союза второго транша макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро. Об этом сообщила журналистам министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНИАН.

«По второму траншу Евросоюза у нас было 12 условий, из которых 11 полностью выполнены по состоянию на сейчас. У нас остается еще одно условие - это приведение правил нашего финмониторинга к европейской четвертой директиве», - сказала Маркарова.

По ее словам, необходимый законопроект разработан и активно обсуждается в профильных комитетах, и уже в ближайшее время Верховная Рада сможет его одобрить. Маркарова отметила, что после этого уже не будет никаких условий, которые будут останавливать, но чтобы начать выборку средств, нужно находиться в программе Международного валютного фонда.

«Поэтому наши договоренности с МВФ тоже важны, и у нас еще есть открытая возможность до конца этого года получить этот второй транш», - добавила министр.

Напомним, ранее Маркарова заявила, что Европейский Союз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи еще в этом году.
ForUm

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