Хирург и военный медик Юлия Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в общении с близкими неоднократно обсуждала сценарии дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль, сообщает УНИАН.

По его словам Кузьменко работает детским хирургом в Охматдете, а во время АТО оказывала помощь военным. За последние годы она стала собственником дома и нескольких автомобилей.

В разговорах с близкими Кузьменко неоднократно высказывала радикальные взгляды и обсуждала различные сценарии дестабилизации обстановки. «В частности, – привлечение военных и проведение обстрела столицы из реактивной артиллерии», – отметил Коваль. Как доказательство была приведена запись телефонного разговора Кузьменко. Ее собеседник рассказывает о комбриге, который готов по соответствующему приказу вместе с бригадой «ехать на Киев». «И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это произошло, мне этого Киева не жаль вообще», – отметила она.

Дальше они начинают обсуждать, сколько нужно кассет для «Градов», чтобы поразить столицу. «Чтобы Киев привести в норму, надо 4-5 кассет «Градов» выпустить, да и все», – отметил собеседник.

В ответ Кузьменко отмечает, что Киеву хватит и половины одной кассеты.

По данным следствия Кузьменко рассматривала возможность похищения детей волонтерки Маруси Звиробий как «сакральной жертвы».

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.