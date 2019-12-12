Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко рассматривала возможность похищения детей волонтерки Маруси Звиробий как «сакральной жертвы». Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль, передает УНИАН.

По данным следствия, одна из подозреваемых в совершении убийства журналиста Кузьменко занималась поиском лица, «сакральной жертвы», убийство которой поможет дестабилизировать ситуацию в стране.

В одном из своих разговоров, обнародованных полицией на брифинге, Кузьменко якобы обсуждала совершение этих противоправных действий.

Согласно обнародованным данным, женщины разговаривают о том, что эту роль на себя «смогла бы взять» Звиробий или народный депутат София Федина, в частности рассматривалась возможность не убийства, а похищения детей Зверобой.

По мнению Кузьменко, Звиробий идеально подошла бы на эту роль, потому что умеет «красиво говорить» и имеет «хороший послужной список» и вызвала бы в обществе большой резонанс и поддержку, шла речь в беседе, обнародованной на брифинге.



Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко заявил, что правоохранители подозревают его в убийстве Шеремета.

По делу об убийстве Шеремета также задержали военного медика и волонтера Юлии Кузьменко.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.