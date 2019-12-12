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Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об американском оборонном бюджете на следующий год, что предусматривает также санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. 

«Палата представителей Конгресса США только что подавляющим большинством (377 против 48) поддержала законопроект об американском оборонном бюджете на следующий год. Кроме решения предоставить военную помощь Украине на 300 миллионов долларов, этот документ содержит также обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство «Северного потока-2», - написал Коболев.

Он отметил, что следующим шагом станет голосование за этот законопроект в Сенате на следующей неделе и подписание закона президентом Дональдом Трампом и внедрение.

Напомним, Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год введение санкций относительно российской энергетики. В частности, ограничения будут введены в связи со строительством трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
ForUm

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