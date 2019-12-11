Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова составляет в среднем более 31 тыс. грн в месяц. Об этом Милованов написал в Facebook.

«Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за три месяца работы в министерстве, - на фото: 93 122 грн в целом, что составляет 31 041 грн в месяц», - написал Милованов.

Он заявил, что хочет получать такую ​​же зарплату, как и все другие министры, «не больше и не меньше».

По словам министра, зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился работать за такие деньги, сообщает Укринформ.

Министр добавил к посту копии банковских выписок со своей банковской карты. Согласно им, в частности, в сентябре были следующие поступления: 5790 грн и 6392 грн, в октябре - 6400 грн и 8235 грн, в ноябре - 36 356 грн и 14 080 грн.

Ранее СМИ сообщили, что Милованову выписана премия в размере 1630% или 236 тысяч гривен.