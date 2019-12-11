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Министру экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову при расчете премии за ноябрь текущего года было предложено начислить премию в размере 1630% или 236 тысяч гривен. Таким образом, его заработная плата за ноябрь месяц, с учетом предложенных премий, может составить 271 тысячу гривен, пишет ZN.UA.

Документ адресован Кабинету министров.

Премию министра должно согласовать правительство.   

Напомним, наблюдательный совет НАК принял решение о выплате сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО «Газпром» относительно транзитного контракта на $46 миллионов.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). 

Полученные на счет в «Ощаде» гривни Коболев решил потратить на покупку долларов США, и отправил их в Соединенные Штаты Америки, указав причину: «Помощь матери».

Позже Кабмин запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний, а Шевченковский районный суд Киева оштрафовал Коболева на 1 700 грн за отказ предоставить депутату Верховной Рады информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже. Однако 30 октября 2018 года штраф отменили.
ForUm

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