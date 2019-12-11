Обоим подросткам, подозреваемым в смертельном избиении волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что Донецкий апелляционный суд отменил решение Артемовского горрайонного суда и избрал эту меру пресечения второму подозреваемому. Ранее Артемовский суд отправил этого подростка под круглосуточный домашний арест.

Оба фигуранта уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, на время проведения досудебного расследования будут находиться за решеткой.

Напомним, 29 ноября в Бахмуте вследствие нападения неизвестных тяжелые травмы получил местный волонтер Артем Мирошниченко. После ряда сложных операций он находился в реанимации. 5 декабря вечером мужчина умер.

Активиста избили подростки 16 и 17 лет, которые занимались боевыми искусствами, за то, что он ответил им на украинском.