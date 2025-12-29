У 2026 році на утримання Бахмутської міської ради планують спрямувати майже 70 млн грн. Кошти передбачені на забезпечення роботи апарату керівництва, 14 відділів і 10 управлінь.

Про це журналісти «Вільного Радіо» дізналися з розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.

Згідно з документом, видатки на утримання апарату міськради та її виконавчих органів у 2026 році становитимуть 69 млн 623 тис. 900 грн.

У Бахмутській міській раді працюють 147 осіб. Із них 61 — це працівники апарату міськради, ще 86 — співробітники виконавчих органів, зокрема фінансового управління, управлінь муніципального та економічного розвитку, соціального захисту, освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, а також розвитку міського господарства і капітального будівництва.

Раніше повідомлялося, що за півтора року кількість працівників Бахмутської міської ради скоротилася майже вдвічі.

Через окупацію міста Бахмут адміністрація працює дистанційно та через мережу осередків підтримки «З Бахмутом у серці» у різних містах України (Київ, Харків, Одеса, Дніпро та ін.).